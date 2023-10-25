شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلي راحة من التدريبات غدا قبل السفر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر راحة للاعبين غدًا، قبل بداية التحضير لمباراة صن داونز والسفر إلى جنوب أفريقيا والذي تحدد له الخميس المقبل.
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي، في نسخته الأولى داخل القارة.
ويخوض الأهلي مباراة الذهاب في نصف النهائي خارج ملعبه وفقًا لمسار القرعة التي أجريت مراسمها قبل انطلاق البطولة، حيث من المقرر أن يواجه فريق صن داونز مساء يوم الأحد المقبل في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.
وتأهل صن داونز بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي بالفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بأنجولا، والتعادل السلبي في مباراة العودة.
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