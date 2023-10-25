شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلي راحة من التدريبات غدا قبل السفر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر راحة للاعبين غدًا، قبل بداية التحضير لمباراة صن داونز والسفر إلى ‏جنوب أفريقيا والذي تحدد له الخميس المقبل.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري ‏الأفريقي، في نسخته الأولى داخل القارة.‏

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب في نصف النهائي خارج ملعبه وفقًا لمسار القرعة التي ‏أجريت مراسمها قبل انطلاق البطولة، حيث من المقرر أن يواجه فريق صن داونز مساء ‏يوم الأحد المقبل في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.‏

وتأهل صن داونز بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي بالفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب ‏بأنجولا، ‏والتعادل السلبي في مباراة العودة.‏