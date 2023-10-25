7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 -10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها حسين لبيب يصل الزمالك لبدء أول اجتماع لمجلس الإدارة، عبد اللطيف منيع يحرز الميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية بالسعودية ، الأهلى يتأهل بصعوبة لنصف نهائى الدورى الأفريقى بالتعادل 1/1 أمام سيمبا.

حسين لبيب يصل الزمالك لبدء أول اجتماع لمجلس الإدارة.. فيديو

وصل حسين لبيب رئيس نادى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء منذ قليل لبدء اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص النادى والفريق الكروى فى الفترة المقبلة.

عبد اللطيف منيع يحرز الميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية بالسعودية

نجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة ، في التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية 2023 المقامة في السعودية، خلال منافسات المصارعة الرومانية بعد الفوز على بطل العراق عدم تكافؤ بنتيجة 9/0.

الأهلى يتأهل بصعوبة لنصف نهائى الدورى الأفريقى بالتعادل 1/1 أمام سيمبا.. صور

تأهل الأهلى بصعوبة بالغة إلى نصف نهائى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزانى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء.. جهاز منتخب الشباب يتابع مباريات دورى الجمهورية.. وشيتوس يحضر مباراة سيراميكا والمقاولون

حرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، على حضور مباراة سيراميكا والمقاولون العرب التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم بملعب العبور بالقليوبية ومعه الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال المنتخب. على الزينى ومروة عبد العال يتأهلان إلى دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 نجح كل من على الزينى ومروة عبد العال لاعبا منتخب مصر للتجديف ، في التأهل إلى دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 ، بعد الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة افريقيا فى الزوجى المختلط فى التجديف. رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الدورى قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى، بعد تأهل المارد الأحمر لنصف نهائى دورى السوبر الأفريقى على حساب فريق سيمبا التنزانى.

ميداليتين ذهبيتين لمصر فى دورة الألعاب القتالية بالسعودية