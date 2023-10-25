شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتوصل لاتفاق لحل أزمة وقف القيد لفريق كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن لاتفاق على جدولة مستحقات لاعبي فريق كرة اليد، المتأخرة من الموسم الماضي، والاتفاق مع اللاعبين على سحب الشكوى المقدمة لدى الاتحاد المصري.

واتفق مجلس الإدارة مع اللاعبين على سداد المستحقات على ثلاث دفعات وتم صرف الدفعة الأولى للاعبين وتقديم التنازل عن الشكوى بموجب تعهد بصرف المستحقات المتبقية في موعدها المتفق عليه.

وأسفرت جهود مصطفى شلة وأحمد عبد الرحمن عضوي مجلس الإدارة، ومحمود اليسقى مدير النادي، ومحمود خليل مدير النشاط الرياضي، عن حل أزمة يوسف كريم لاعب فريق المرتبط بالنادي الإسماعيلي، للتنازل عن الشكوى المقدمة للاتحاد، لصرف مبلغ إجراء جراحة الرباط الصليبي والغضروف التي تعرض لها اللاعب الموسم الماضي، والاتفاق على صرف المبلغ المستحق على ثلاث دفعات والتعهد بسداد المستحقات في موعدها، جاء ذلك عقب محاولات من سعيد عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وأعضاء الجهاز الفني بالنادي وليد صابر ونسيم فايد وعمر عمارة مع اللاعب والتوصل إلى اتفاق لسحب الشكوى.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد كان قد أخطر نادي الإسماعيلي في بداية الموسم بوقف قيد اللاعبين الجدد لحين سداد المستحقات المتأخرة وتسوية الخلافات مع اللاعبين أصحاب الشكاوى، والسماح للنادي باستلام عدد 10 بطاقات فقط للفريق الأول و10 بطاقات لفريق المرتبط.