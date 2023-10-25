نجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة ، في التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية 2023 المقامة في السعودية ، خلال منافسات المصارعة الرومانية بعد الفوز على بطل العراق عدم تكافؤ بنتيجة 9/0 .

تمكن الثنائي مصطفى جبر، ومصطفى حسين في الفوز بميداليتين ذهبيتين لمصر في دورة الالعاب القتالية المقامة في الرياض ، خلال منافسات المصارعة الرومانية .

حسم التعادل السلبى مواجهة السكة الحديد ووادى دجلة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على استاد السكة الحديد، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المحترفين.

تأهل الأهلى بصعوبة بالغة إلى نصف نهائى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزانى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء..

نجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة ، في التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية 2023 المقامة في السعودية ، خلال منافسات المصارعة الرومانية بعد الفوز على بطل العراق عدم تكافؤ بنتيجة 9/0.

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 -10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها عبد اللطيف منيع يحرز الميدالية الذهبية لدورة الالعاب القتالية بالسعودية، الأهلى يتأهل بصعوبة لنصف نهائى الدورى الأفريقى بالتعادل 1/1 أمام سيمبا، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك.

محمد يوسف

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