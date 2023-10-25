لدعم أهالي غزة.. فتح مزاد على قميص الأهلي بتوقيع نجوم الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال الخيرية، عن بدء مزاد على قميص للنادي الأهلي موقع من جميع لاعب يالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل علاج أهالي غزة المصابين.

وعبر حسابه بموقع "فيس بوك"، كتبت هبة راشد: "نبتدي مزاد على تي شيرت النادي الأهلي موقع من جميع اللاعبين لصالح علاج المصابين في غزة."

وأضافت "راشد": "بداية المزاد 2000 جنيه، ونهايته غدًا 25 أكتوبر الساعة 9 مساءً، للاشتراك برجاء إرسال رسالة بالاسم والتليفون ومبلغ المزايدة."

ولم تكن هذه المبادرة الأولى من جانب مؤسسة مرسال الخيرية لدعم أهالي غزة، حيث تم بيع تيشرت أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقابل 4 آلاف دولار، خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم على حساب نظيره فريق سيمبا التنزاني، بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-3.

واستفاد الأهلي من تسجيله هدفين خارج أرضه ليتأهل بأفضلية قاعدة إحرازه العدد الأكبر من الأهداف على ملعب خصمه، ليضرب المارد الأحمر موعدًا مع الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتليتكو، المقامة الأن في جنوب إفريقيا.