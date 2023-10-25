نصف نهائي الدوري الإفريقي.. صن داونز يضرب موعدا ناريا مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، ليضرب موعدا مع الأهلي في مواجهة مثيرة في نصف نهائي البطولة.

وتمكن صن داونز من حسم تأهله بعد التعادل السلبي مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لوكاس موريبي" بجنوب أفريقيا، فى إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

واستفاد صن داونز من الفوز في مواجهة الذهاب خارج الأرض 2-0 على بترو أتلتيكو في أنجولا، ليتأهل بذلك إلى نصف النهائي لمواجهة الأهلى الذى تأهل على حساب سيمبا التنزانى.

ومن المقرر أن يحلّ الأهلي ضيفًا على صن داونز يوم الأحد المقبل فى جنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر في القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي على حساب نظيره فريق سيمبا التنزاني، بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-3.

واستفاد الأهلي من تسجيله هدفين خارج أرضه ليتأهل بأفضلية قاعدة إحرازه العدد الأكبر من الأهداف على ملعب خصمه، ليضرب المارد الأحمر موعدًا مع الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتليتكو، المقامة الأن في جنوب إفريقيا.