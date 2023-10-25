شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 2000 لاعب ولاعبة في بطولة أكاديميات كرة السلة المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الخامسة من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة، التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، ويشارك فيها أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل العمرية يشكلون 65 فريقاً يخوضون 400 مباراة خلال الفترة من 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى 10 مارس/آذار 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه: أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، محمد الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات لكرة السلة، ومنير أحمد الإمام رئيس شركة دلتا الشريك التنظيمي للبطولة، بحضور أحمد سليمان مدير عام أكاديمية جام الشريك الداعم للبطولة، راشد الفلاسي المدير التنفيذي بالمستشفى الكندي الشريك الطبي للبطولة.

وقال أحمد سالم: «يسعدنا أن نعلن عن تنظيم نسخة جديدة لبطولة دبي لأكاديميات كرة السلة التي تأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، ولقد شهدت البطولة تطوراً كبيراً منذ انطلاقها؛ حيث وصل عدد اللاعبين إلى أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 65 فريقاً من أكاديميات الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة والأكاديميات من خارج الدولة أيضاً يتنافسون في 400 مباراة على مدار 5 أشهر متواصلة، وتعدّ البطولة منصة متميزة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، التي ترفد أفضل اللاعبين إلى الفرق والمنتخبات».وقال محمد الحمادي: يسر الاتحاد أن يقدّم كل سبل الدعم لنجاح هذه البطولة وكافة بطولات كرة السلة خاصة الموجهة للمراحل العمرية والأكاديميات، ونشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده المتواصلة في سبيل استقطاب وتطوير المواهب الرياضية».

ومن جانبه قال منير أحمد: «هذه بطولة تنافسية قوية يشارك فيها الكثير من المواهب الشابة على مستوى الفرق سواء من الأكاديميات الخاصة أو من أندية دبي أو حتى من خارج الدولة، كما أن هناك نادياً للموهوبين أطلقناه لضم أفضل اللاعبين المميزين في مختلف الألعاب الرياضية، وسيتولى هذا النادي تطوير هؤلاء اللاعبين، وتكوين فرق تشارك في مختلف المنافسات».