شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسي.. بطل الطاولة في جامعة العلوم والتقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُسدل الستار على منافسات بطولة تنس الطاولة التي نظمتها جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، بمشاركة 24 لاعباً من منتسبي الجامعة، قدموا مستويات جيدة طوال منافسات البطولة، استطاع خلالها الطالب عبدالله الرئيسي من كلية الهندسة الظفر بالمركز الأول، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه محمود الكومي من كلية الصيدلة والذي حل في المركز الثاني، فيما نال الطالب أحمد أمين دهمش من كلية الهندسة المركز الثالث، وقام الدكتور سامح خميس مدير القبول والتسجيل، ورمزي غنيم المشرف الرياضي بتتويج الفائزين، بحضور جمع غفير من هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة والمستوى والمهارات العالية التي يتمتع بها الطلاب المشاركون، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بالجانب الرياضي والترفيهي والاجتماعي لإثراء الحياة الجامعية بوصفه جزءاً مهماً في المنظومة التعليمية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات وتوفير بيئة مناسبة للتميز الأكاديمي.