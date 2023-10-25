شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال يشيد بتطور كرة السلة إماراتياً وعربياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي دعوة رسمية من اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة لحضور فعاليات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة المقرر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة من 26 ديسمبر المقبل إلى 3 يناير 2024.

جاء ذلك خلال استقبال القرقاوي بمقر المجلس بحضور عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية ومحمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير ودكتور منير بن الحبيب، المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة السلة.

وأثنى عيسى هلال على التطورات التي حصلت في هذه اللعبة وجهود القرقاوي محلياً وعربياً خلال فترة رئاسته، ورحب بالدعوة التي تلقاها إلى حضور البطولة العربية بالقاهرة التي تعتبر من أبرز وأهم بطولات اللعبة إقليمياً وأسهمت بقدر كبير في تطوير منتخبات الدول العربية.

ومن جانبه، أشاد القرقاوي بجهود مجلس الشارقة الرياضي على صعيد الإمارة والدولة في دعم وتطوير كرة السلة، إضافة إلى جهود الأندية في الإمارة والتي تشمل كل المراحل السنية للعبة، وتكفلت بتأهيل النسبة الأكبر من اللاعبين للمنتخبات الوطنية، مؤكداً أن خبرة الحزامي الطويلة في مجال اللعبة أسهمت بقدر كبير في نجاح جهود المجلس لتطوير كرة السلة بالإمارة.

وتم في نهاية اللقاء تبادل الهدايا التذكارية، حيث أهدى القرقاوي قميصاً بشعار الاتحاد، وعبارة «شكراً عيسى هلال الحزامي».