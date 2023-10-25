شكرا لقرائتكم خبر عن «متباهي عذبة» يحلق بكأس زايد في تولوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق المهر «متباهي عذبة» لعذبة للسباقات، بكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة ال15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشارك في سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، 6 خيول وجاء السباق قوياً وحافلاً بالتحدي والإثارة والتشويق.

وتمكن «متباهي عذبة»، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة جان بيرنارد إيجوم، من اقتناص اللقب بعد منافسة قوية في المراحل النهائية انتهت بتقدمه بفارق طول عن المهرة «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاءت ثالثة بفارق عنق عن الثاني الفرس «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف زافير توماس دوميللو وقيادة أنتوني كراستوس، وسجل البطل البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «جلنار الخالدية»، زمناً وقدره 2:33:00 دقيقة.