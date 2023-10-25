شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي وبرشلونة يبحثان عن العلامة الكاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة صعبة أمام ضيفه ميلان الإيطالي، في حين يبحث مانشستر سيتي، حامل اللقب، وبرشلونة عن العلامة الكاملة بالفوز الثالث على التوالي الأربعاء في الجولة الثالثة لدور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستقبل سان جرمان الذي يلهث وراء لقبه الأول في المسابقة، على ملعبه «بارك دي برانس» ضيفه ميلان، البطل 7 مرات، ضمن «مجموعة الموت» السادسة؛ حيث تفصل بينهما نقطة واحدة.

ويأمل سان جيرمان ثاني الترتيب مع 3 نقاط، أن ينفض غبار خسارته خارج الديار أمام نيوكاسل المتصدر 1-4 في الجولة الماضية، فيما يسعى «روسونيري»، الثالث مع نقطتين من تعادلين، إلى تحقيق انتصاره القاري الأول هذا الموسم.

وفي المجموعة ذاتها، يسافر دورتموند إلى نيوكاسل في مهمة محفوفة بالمخاطر بعدما اعتاد أن يقاوم بمفرده بعد رحيل نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام إلى ريال مدريد.

ويحتل دورتموند المركز الأخير، وخسارة جديدة أمام نيوكاسل ستعقد مهمته في بلوغ الدور الثاني.

وفي المجموعة السابعة، لن يجد مانشستر سيتي المتوج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري الأبطال) صعوبة في العودة بفوز من سويسرا عندما يحلّ ضيفاً على يونغ بويز.

ويحتل سيتي الصدارة برصيد 6 نقاط من فوزين على النجم الأحمر بلغراد الصربي ولايبزيغ الألماني بنتيجة واحدة 3-1.

وفي المجموعة الثامنة، يستقبل برشلونة المتصدر بست نقاط، ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني وعينه على النقاط الثلاث قبل مباراة ال«كلاسيكو» على أرضه بمواجهة غريمه ريال مدريد السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

ويلعب اليوم أيضاً فيينورد مع لاتسيو، وسلتيك مع أتلتيكو مدريد.