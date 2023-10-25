شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يعود من إسطنبول بفوزه الثالث على التوالي في دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد بايرن ميونيخ الألماني من إسطنبول بفوزه الثالث على التوالي في المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على غلطة سراي التركي 3-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة بفضل هدافه الجديد الإنجليزي هاري كاين.

وبعد فوزه الصادم على مانشستر يونايتد في «أولد ترافورد» بنتيجة 3-2، أمل غلطة سراي أن يسجل نتيجة كبرى أخرى على حساب بايرن، لكن العملاق البافاري كان على الموعد الثلاثاء ليعود من ملعب منافسه بانتصاره الثالث على التوالي في المجموعة والسادس عشر على التوالي في دور المجموعات حيث لم يذق طعم الهزيمة في آخر 37 مباراة، وذلك في ‘نجاز قياسي لم يحققه أي فريق في تاريخ المسابقة (34 فوزاً و3 تعادلات).

وكانت مواجهة الثلاثاء الأولى بين الفريقين منذ موسم 1972-1973 حين تعادلا في ذهاب الدور الأول 1-1 قبل أن يفوز بايرن إياباً بنتيجة كاسحة 6-0.

وعزز فريق المدرب توماس توخل صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بفارق 5 نقاط عن غلطة سراي الثاني و8 عن كوبنهاغن الدنماركي الثالث الذي يحل ضيفاً على مانشستر يونايت.

وبعد بداية لصالح المضيف التركي من ناحية السيطرة، ضربه بايرن بهدف الافتتاح عبر الفرنسي كينغلسي كومان الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء من لوروا سانيه، فأطلقها أرضية على يمين الحارس الأوروغوياني فرناندو موسليرا (8).

وكان الفريق التركي قريباً أكثر من مرة من إدراك التعادل إن كان عبر كريم أكتورك أوغلو أو كان أيهان، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الدقيقة 30 حين أدرك الأرجنتيني ماورو إيكاردي التعادل من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من يوزوا كيميش ونفذها على طريقة «بانينكا» في شباك سفين أورليخ.

وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، ثم بدأ غلطة سراي الثاني بفرصة للأوروغوياني لوكاس توريرا الذي وصلته الكرة من إيكاردي، فأطلقها من خارج المنطقة قريبة جداً من القائم (52).

وبعد رأسية لتوريرا في الشباك الخارجية للمرمى البافاري (59) وتسديدة للوروا سانيه وجدت في طريقها موسليرا (62)، كان كاين «في المكان المناسب واللحظة المناسبة» ليقول كلمته في الدقيقة 72، مسجلاً هدفه الحادي عشر في 12 مباراة بقميص النادي البافاري، بعدما وصلته الكرة بعرضية من جمال موسيالا، فسددها أولاً في المدافع ثم عادت اليه ليتابعها في الشباك التركية (73).

وأقر كاين في تصريح لشبكة «برايم فيديو» أن المباراة «لم تكن سهلة، لقد ضغطوا علينا كثيراً. جعلونا نعاني في الشوط الأول لكننا لعبنا بشكل أفضل في الثاني»، مضيفاً «نحن نتحسن من أسبوع الى آخر. كانت أمسية معقدة، لكن هذا النوع من الانتصارات يمنحنا الثقة».

ورد قائد إنجلترا الجميل لموسيالا بعدما مرر له الكرة، ليوجه الأخير الضربة القاضية للفريق التركي بالهدف الثالث في الدقيقة 79.