شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يرفض طلب الأهلي المصري بتغيير موعد مباراتي صن داونز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

تلقى النادي الأهلي المصري رفضاً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على طلبه بتغيير موعد مباراتيه أمام صن داونز الجنوب الإفريقي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقى.

وتأهل الأهلي بطل دوري الأبطال، بصعوبة إلى الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من مسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، بتعادله مع ضيفه سيمبا التنزاني 1-1 الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وبعدما عاد من دار السلام بالتعادل ذهاباً 2-2، بدا الأهلي أمام مهمة في متناوله تماماً في لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولي، لكنه تأخر في الدقيقة 69 إثر كرة عرضية سريعة حولها الزامبي كلاتوس تشاما برأسه واصطدمت بزميله المالي ساديو كانوتيه وسكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

إلا أن العملاق المصري رد في الدقيقة 76 بهدف التعادل إثر تمريرة عرضية لمعلول داخل منطقة الجزاء حولها عبد المنعم «كهربا» بتسديدة سكنت الشباك على يسار الحارس علي سالم.

ولم يكن المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر راضياً عما شاهده من فريقه الثلاثاء، قائلاً في مؤتمر صحفي «سيطرنا على المباراة بشكل كامل وأهدرنا عدة فرص، وهو نفس سيناريو مباراة الذهاب»، مضيفاً «سيطرنا على المباراة لكن مشكلتنا كانت في إهدار الفرص. واجهنا فريقا جيداً اليوم ولو ترجمنا الفرص لتغيَّر الكلام».

وأشار الى «أن المنافس لم يصل إلى مرمانا سوى مرتين ونحن من ساعدناه على التسجيل في مرمانا».

ويلتقي الأهلي في نصف النهائي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي تعادل سلباً مع ضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي في لقاء أكمله بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية بسبب طرد موثوبي مفالا، مستفيداً من فوزه ذهاباً خارج الديار بهدفين نظيفين.

وفتح الأهلي خط اتصال مع الكاف في محاولة لتغيير موعد المباراتين في ظل ضيق الوقت، إلا أن الكاف رفض بشدة أي تعديل في موعد المباراتين.

ويخوض الأهلى مباراة الذهاب في نصف نهائى دورى السوبر في تمام السابعة مساء يوم 29 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة في جنوب إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة في تمام الرابعة عصر يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.