الامارات | الأهلي يواجه الزمالك لدعم فلسطين.. سبباً واحداً يعرقل الإعلان عن الموعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الشباب والرياضة في مصر عن نيتها تنظيم مباراة تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كمبادر لدعم فلسطين، دون أن تكشف عن الموعد المحدد لإقامة هذه المباراة الهامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة في مصر، محمد الشاذلي، أن الوزارة تنوي إقامة مباراة بين ناديي الأهلي والزمالك كمبادرة دعم لفلسطين، مشيرا إلى وجود توافق وقبول بين الطرفين.

وقال الشاذلي في تصريحات تليفزيونية، تناقلتاها وسائل إعلام مصرية: "إن الوزارة تتبنى مباراة قمة بين الأهلي والزمالك وتخصيص دخلها لأهالي غزة وبدأنا بالفعل مراحل التواصل بين القطبين ويوجد توافق وقبول بين الطرفين".

وأشار الشاذلي أن وزارة الشباب والرياضة تنتظر، عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل تنسيق تفاصيل اللقاء، وأضاف الشاذلي: "علينا توجيه رسالة من خلال المباراة بين القطبين عن كيفية التضامن مع الشعب الفلسطيني وننتظر عودة محمود الخطيب لتنسيق تفاصيل المباراة الودية بين الفريقين".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط من 4 لقاءات خاضها حتى الآن، فيما يأتي الأهلي في المركز السابع برصيد 6 نقاط، جمعهم من مباراتين خاضها منذ انطلاق الموسم.

ومن جانبه أكد نائب رئيس نادى الزمالك هشام نصر، على ترحيبه الكبير بشأن هذه الفكرة خاصة إنها ستكون صفحة جديدة لطي الخلافات.