الامارات | ريال مدريد ينهي مهمة تاريخية بنجاح في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى ريال مدريد فريق سبورتنغ براغا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وهي أول مباراة تاريخية تجمع الفريقين على المستوى الأوروبي ونجح الملكي، في تخطي مهمة تاريخية كانت ستبقى عالقة إن لم ينجح في العودة بالنقاط الثلاثة.

كان ريال مدريد الأخطر على مدار الشوط الأول ونجح بالفعل في تسجيل هدف التقدم بعد عرضية من فينيسيوس جونيور، سجلها رودريجو في الشباك بالدقيقة 16، وفي الشوط الثاني، عزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثان، بعد تمريرة عرضية من رودريجو إلى فينيسيوس الذي لعبها للخلف واستلمها جود بيلينجهام، وسددها الإنجليزي بثبات وهدوء في أقصى الزاوية اليسرى للحارس بالدقيقة 61.

نجح سبورتنغ براغا في تقليص الفارق سريعا، بعد دقيقتين فقط، عن طريق تمريرة من سيمون بانزا، استلمها ألفارو دجالو وسددها بقوة في شباك كيبا، لتصبح النتيجة 2-1، وكان صاحب الأرض قريب من إدراك التعادل لولا الرعونة أمام المرمى.

وسجل ريال مدريد هدفا ثالثا بعد تمريرة طويلة من إدواردو كامافينجا وانفرد بها فينيسيوس، وأسكنها الشباك بنجاح، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 2-1

وبهذه النتيجة يصل ريال مدريد إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة ويقف براغا عند 3 نقاط.