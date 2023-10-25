نجم الأهلي السابق يحذر كولر رغم التأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - حذر عماد النحاس، نجم القلعة الحمراء السابق، فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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قال عماد النحاس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مؤشرات خطيرة بالنسبة لأداء الأهلي خاصة على المستوى الدفاعي، الفريق استقبل هدف اليوم واستقبل هدفين في مباراة الذهاب"

وأضاف: "الأمر مع صن داونز سيكون مختلفا للغاية، الأهلي استسهل لقاء سيمبا وأهدر العديد من الفرص"

واختتم: "لابد من الحذر من قوة فريق صن داونز، لا يمكن مواجهته مثل مواجهة سيمبا"