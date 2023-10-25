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نجم الأهلي السابق يحذر كولر رغم التأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي

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ياسر رشاد - القاهرة - حذر عماد النحاس، نجم القلعة الحمراء السابق، فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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قال عماد النحاس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مؤشرات خطيرة بالنسبة لأداء الأهلي خاصة على المستوى الدفاعي،  الفريق استقبل هدف اليوم واستقبل هدفين في مباراة الذهاب" 
وأضاف: "الأمر مع صن داونز سيكون مختلفا للغاية، الأهلي استسهل لقاء سيمبا وأهدر العديد من الفرص" 
واختتم: "لابد من الحذر من قوة فريق صن داونز، لا يمكن مواجهته مثل مواجهة سيمبا"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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