ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بثنائية في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره فريق سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي براجا مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وسجل هدف التقدم الاول للملكي رودريجو سيلفا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

في الشوط الثاني أضاف الريال الهدف الثاني بإقدام جود بيلينجهام في الدقيقة 61 ، فيما جاء هدف تقليص الفارق الوحيد للريال عن طريق الفاور دجالو في الدقيقة 63.

وبهذة النتيجة يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، فيما يتجمد رصيد سبورتينج براجا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارافاخال، ناتشو، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

