آرسنال يضرب أشبيلية بثنائية في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزاً مهماً على حساب مضيفه أشبيلية الإسباني بهدفين لهدف ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

الشوط الأول

قدم آرسنال الإنجليزي عرضاً مميزاً منذ بداية اللقاء ونجح في الوصول لمرمى أشبيلية في أكثر من محاولة خطيرة.

في المقابل إعتمد أشبيلية على الهجمات المرتدة والخاطفة لهز شباك الفريق اللندني في الشوط الأول.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر الشوط نجح الخطير مارتينيللي في تسجيل هدف التقدم لأرسنال لتصبح النتيجة 1-0.

الشوط الثاني

بدأ أآرسنال الشوط الثاني بضغط هجومي قوي بحثاً عن تعزيز تقدمه وحسم نتيجة المباراة لصالحه.

وفي الدقيقة 53 نجح البرازيلي جابرييل خيسوس في تسجيل ثاني أهداف الجانرز في شباك مضيفه الإسباني.

بعد الهدف تحرر أشبيلية هجومياً وحاول تقليص النتيجة والعودة في المباراة وهو ماتحقق في الدقيقة 58 عندما سجل نيمانجا جوديلج هدف تقليص الفارق مستغلاً الخطأ من حارس المدفعجية.

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بينما تراجه أشبيلية إلى المركز الثالث.