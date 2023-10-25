نتائج اليوم الثاني في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت اليوم منافسات اليوم الثاني لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة في صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 29 من الشهر ذاته.

وشهد اليوم إقامة منافسات الأدوار النهائية لمنافسات الناشئين تحت 13 و17 سنة والتي شهدت اكتساح لاعبي منتخب الصين للمراكز الأولى.

حيث شهدت منافسات تحت 13 سنة فوز بطل الصين "زهاو جونوي" بالمركز الأول فيما فاز "وي يجي" بطل الصين بالمركز الثاني، بينما حقق كل من "عيلان جودجيل" بطل الجزائر و"مات كلوسيت" بطل بلجيكا المركز الثالث.

أما في منافسات تحت 17 سنة، فحقق "شين جينكشيان" المركز الأول، فيما فاز "بالازس لي" بطل المجر بالمركز الثاني، بينما حقق "وسيم الصيد" بطل تونس و"شخروخ إسكنداروف" بطل المجر المركز الثالث.

وكانت قد أقيمت اليوم أيضا مباريات دور المجموعات بمنافسات الناشئين تحت 11 و15 و19 سنة على أن تستأنف غدا الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

الجدير بالذكر أن مصر قد نجحت في استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة الدولي وشهدت وقتها مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.