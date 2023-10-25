نادي الصيد يتوج ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - توج ناشيء فريق نادي الصيد للكرة الطائرة ببطولة منطقة الجيزة ، عقب فوزه على فريق وادى دجلة بنتيجة 3-0، فى ختام البطولة والتى اقيمت على ملاعب صيد الدقى وجاء نادي ٦ اكتوبر فى المركز الثاني ودجلة فى المركز الثالث.

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شهدت مراسم التتويج حضور المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد غباشي القائم باعمال المدير التنفيذي والمهندس عماد الباهي رئيس منطقة الجيزة للكرة الطائرة واعضاء المنطقة، و المهندس عمرو الصادق نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي ومساعديه الدكتور احمد نبيه والدكتور محمد علي.

طائرة الصيد

ضمت قائمة الفريق اللاعبين خالد عمرو سند، احمد محمد حسين، عمر أحمد مختار، حازم محمد كمال، عمر مصطفي محمود، حسن ايمن محمود، ياسين مازن محمد، عمر محمد هشام، عبدالله احمد محمد، على صفوان، ادم محمد عبد الرؤف، بدر احمد الرؤف، يوسف محمد رفعت، كريم محمد حسين، مصطفي محمد مصطفي، على طارق عبدالمنعم، ياسين احمد علي، فارس محمد، يوسف مطر، عبدالرحمن مختار، عمران أشرف.

ويتكون الجهاز الفني والاداري من ، محمود غزال رئيس الجهاز، وجاسر نشأت مدير القطاع، واحمد عبد الحليم مدرب الفريق، وجيلان فضل محلل تقني، ووائل حسين مدرب أحمال، ودكتور احمد الزيات طبيب الفريق، وشعبان عبد الصبور المدير الإداري، وهاني عارف اداري القطاع، مسعد جمعه خدمات معاونه.