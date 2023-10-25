ميدو: الأهلي كان سيدفع ثمن إهدار الفرص أمام سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي كان من الممكن أن يدفع ثمن إهدار الفرص السهلة خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كان من الممكن أن يدفع ثمن إهدار الفرص، وهذا هو عنوان اللقاء بالنسبة لي"

واختتم: "هناك أخطاء بالجملة ارتكبها لاعبو الأهلي خاصة على المستوى الدفاعي"



تأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة الوليد بعد تعادله اياباً أمام سيمبا التنزاني سلبياً بعد تعادله في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2-2.

موعد مباراة الأهلي وصن دونز في السوبر ليج

تقام مباراة الأهلي وصن داونز الأفريقي في نصف نهائي سوبر ليج يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساء الأحد بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة صنداونز والأهلي في السوبر ليج

تنقل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس، بجانب قناة أبوظبي الرياضية.