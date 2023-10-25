حسام البدري: تعادل الأهلي مع سيمبا ناقوس خطر قبل مواجهة صنداونز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، أنه كان قلقًا خلال لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني بعدما تلقت شباك الفريق الأحمر هدفًا، مؤكدًا أن محمود عبدالمنعم كهربا هو الأفضل لقيادة الهجوم منذ البداية على حساب أنتوني موديست.

وقال البدري من العراق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الفترة الزمنية بين الموسمين لم تكن كافية لإعداد الفريق وتصفية أذهان اللاعبين، لكن مستوى الأهلي لم يكن مقبولًا وجرس إنذار للجميع قبل مواجهة صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي".

وأضاف: "كل مدرب له فلسفته الخاصة، وتغييرات مارسيل كولر دائمًا في المباريات قليلة ومتأخرة في الوقت، وهو ليس من هواة التغيير طالما الأمور تسير وتحقق أهدافه، ولا يقوم بالدفع بلاعبين آخرين إلا في حالة فوز الفريق بعدد وافر من الأهداف. ولكن هناك أوقات تستدعي تدخل المدرب خصوصًا أن النتيجة لم تكن جيدة".

وواصل: "كهربا بكل تأكيد كان الحل الأفضل هجوميًا لقيادة الأهلي أمام سيمبا.. وموديست لم يقنعني فنيًا حتى الآن، لكنه قد يكون في حاجة لوقت من أجل التأقلم، وكذلك ليس مقنعًا للجماهير الأهلاوية، لازال مطلوب منه الكثير، وقد يكون في حاجة لاكتمال لياقته البدنية، وهذا هو أسلوب النادي الأهلي دائمًا عدم التعجل في الحكم على أي لاعب، لكن حتى الآن ليس مقنع بدرجة كبيرة".

وأتم: "النقطة الاهم هي تأهل الأهلي وسيواجه منافس صعب وهو صنداونز في نصف النهائي، والفريق الجنوب إفريقي في تطور مستمر، ومواجهاته أمام الأهلي دائمًا تكون صعبة لكن الفريق قادر على تحقيق نتيجة جيدة".