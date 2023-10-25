عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب أحمد عبد القادر جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر ان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد تعادله بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بإستاد القاهرة الدولى.

تأهل فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، ليضرب موعدا مع النادي الأهلي في مواجهة مثيرة في الدور نصف النهائي من البطولة.

وحسم صن داونز تأهله بعد التعادل السلبي مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولى، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "لوكاس موريبي" بجنوب أفريقيا، فى إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

واستفاد صن داونز من الفوز في مباراة الذهاب خارج الأرض 2-صفرعلى بترو أتلتيكو في أنجولا، ليتأهل بذلك إلى نصف النهائي لمواجهة الأهلى الذى تأهل على حساب سيمبا التنزانى.

ويحل الأهلى ضيفًا على صن داونز الأحد المقبل فى جنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة الأربعاء 1 نوفمبر فى القاهرة.

كان النادي الأهلي قد تأهل على حساب سيمبا بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، بعد أن تعادل ذهابا خارج الأرض 2-2، قبل أن يتعادل الفريقين إيابا في مصر 1-1.