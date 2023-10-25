فوارق وأرقام ترجح كفة برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

يستضيف برشلونة الإسباني نظيره شاختار الأوكراني، في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى برشلونة لمواصلة انتصاراته في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز في أول جولتين، ليتصدر ترتيب مجموعته الثامنة في النسخة الجارية.

تاريخ مواجهات برشلونة أمام شاختار الأوكراني

وتعد مباراة اليوم بين برشلونة الإسباني ضد شاختار الأوكراني هي العاشرة في تاريخ مباريات الفريقين، بعدما ألتقيا في 9 مباريات من قبل.

حقق الفريق الكتالوني الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة وتلقى هزيمتين.

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فوارق ترجح كفة برشلونة

– القيمة السوقية

يتفوق برشلونة على نظيره شاختار في إجمالي القيمة السوقية، بعدما بلغت قيمة لاعبيه 862 مليون يورو، مقابل 106 مليون يورو إجمالي قيمة النادي الأوكراني.

– اللاعبون الدوليون

يمتلك برشلونة ضمن صفوفه 16 لاعبًا دوليًا في المنتخبات الوطنية المختلفة، مقابل 15 لاعبًا في صفوف شاختار الأوكراني.

– اللاعبون المحترفون

يتفوق شاختار في زيادة عدد اللاعبين المحترفين ضمن صفوفه، بعدما وصل عددهم لـ 11 لاعبًا، مقابل 10 لاعبين في صفوف شاختار.