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ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات اليوم

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تعرف على جدول ترتيب مجموعات لموسم 2023-2024، بعد نهاية مباريات الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وانطلقت منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شهد على انتصار كلًا من وآرسنال ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الجولة الثالثة

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ – 9 نقاط.

2- جالطة سراي – 4 نقاط.

3- مانشستر يونايتد– 3 نقاط.

4- كوبنهاجن – نقطة واحدة.

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المجموعة الثانية

1- آرسنال – 6 نقاط.

2- لانس – 5 نقاط.

3- إشبيلية – نقطتين.

4- ايندهوفن – نقطتين.

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد – 9 نقاط.

2- نابولي – 6 نقاط.

3- براجا – 3 نقاط.

4- يونيون برلين – بدون نقاط.

المجموعة الرابعة

1- ريال سوسيداد – 7 نقاط.

2- إنتر ميلان – 7 نقاط.

3- سالزبورج – 3 نقاط.

4- بنفيكا – بدون نقاط.

المجموعة الخامسة

1- أتلتيكو مدريد – 4 نقاط.

2- لاتسيو – 4 نقاط.

3- فينورد – 3 نقاط.

4- سيلتك – بدون نقاط.

المجموعة السادسة

1-نيوكاسل يونايتد– 4 نقاط.

2- باريس سان جيرمان – 3 نقاط.

3- ميلان – نقطتين.

4- بوروسيا دورتموند – نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1-مانشستر سيتي – 6 نقاط.

2- لايبزيج – 3 نقاط.

3- يونج بويز – نقطة واحدة.

4- النجم الأحمر – نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

1- – 6 نقاط.

2- بورتو – 3 نقاط.

3- شاختار – 3 نقاط.

4- انتويرب – بدون نقاط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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