رد فعل إنفانتينو بعد حصوله على قميص رونالدو.. شاهد

حصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق الكرة بنادي النصر السعودي.

وقاد رونالدو فريق النصر للفوز على نظيره الدحيل القطري، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وتواجد إنفانتينو رئيس الفيفا في مباراة النصر والدحيل القطري، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا على ملعب الأول بارك.

وعقب انتهاء مباراة النصر والدحيل حصل إنفانتينو على قميص رونالدو، فيما ظهر على وجه السعادة خلال مغادرته ملعب الأول بارك.

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وسجل رونالدو هدفين لصالح فريق النصر في شباك الدحيل القطري بالجولة الثالثة والتي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، فيما ساهم في الهدف الأول.

وسجل رونالدو هدف النصر الثالث في شباك الدحيل القطري بالدقيقة 61، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 80.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلن أمس عن تنظيم بلاده لكأس العالم للألعاب الإلكترونية اعتباراً من العام المقبل، بحضور كل من رئيس الفيفا جياني انفانتينو، والنجم كريستيانو رونالدو.