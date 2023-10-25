ردود أفعال غاضبة من جماهير الزمالك على زيارة الخطيب

عبرت جماهير نادي الزمالك عن غضبها الشديد تجاه مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، بعد توجيه الدعوة للنادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب لزيارة القلعة البيضاء.

وكان النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب قد أرسل تهنئة لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقب نجاح القائمة الموحدة في انتخابات القلعة البيضاء.

وأصدر نادي الزمالك بيانا عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث كتب: “تلقى مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بكل الامتنان تهنئه النادي الاهلي بتولي المسئوليه”.

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وأضاف: “وقد عبر المجلس عن تقديره لهذه المبادره الطيبه ووجه الشكر إلى مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب”.

واختتم بيان الزمالك: “قمنا بدعوة الخطيب ومجلسه للزيارة بمقر نادي الزمالك تأكيدا لقيم الروح الرياضيه ولما فيه صالح الرياضة المصرية”.

وعلق عدد من جماهير الزمالك على بيان النادي بالرفض الشديد لدعوة النادي الاهلي برئاسة الخطيب لمقر القلعة البيضاء.