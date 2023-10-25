الانضباط تعاقب الاهلي قبل كلاسيكو الدوري السعودي أمام الهلال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة النادي الاهلي، قب مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الهلال في دوري روشن.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الهلال يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر، في قمة الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

وأعلنت لجنة الانضباط في بيان رسمي مساء اليوم تغريم 18750 ألف ريال بسبب تأخر لاعبيه في النزول لأرضية الملعب في الشوط الثاني من مباراة الوحدة.

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واوضحت اللجنة أن لاعبو الاهلي تأخروا في النزول إلى أرضية الملعب، مما ادى إلى تأخر إنطلاق الشوط الثاني.

والجدير بالذكر أن الاهلي فاز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.