البدري ينتقد كولر ويعلق على مواجهة الاهلي ضد صن داونز في الدوري الأفريقي

انتقد حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، السويسري مارسيل كولر، بعد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي.

وتعادل النادي الاهلي مع نظيره سيمبا بنتيجة 1-1، في لقاء إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، مساء الثلاثاء، ليتأهل إلى دور نصف النهائي.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية، إن الفترة الزمنية بين الموسمين لم تكن كافية لإعداد الاهلي وتصفية أذهان اللاعبين.

وأوضح أن مستوى الاهلي في مباراة سيمبا، لم يكن مقبولًا وجرس إنذار قبل مواجهة صن داونز في نصف النهائي.

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واستكمل البدري:”كل مدرب له فلسفته الخاصة، وتغييرات مارسيل كولر دائمًا في المباريات قليلة ومتأخرة في الوقت”.

وأشار إلى أن كولر، ليس من هواة التغيير طالما الأمور تسير وتحقق أهدافه، ولا يقوم بالدفع بلاعبين آخرين إلا في حالة فوز الفريق بعدد وافر من الأهداف.

وأكد حسام البدري:”لكن هناك أوقات تستدعي تدخل المدرب خصوصًا أن النتيجة لم تكن جيدة”.

وتابع: “كهربا كان الحل الأفضل هجوميًا لقيادة الاهلي أمام سيمبا، وموديست لم يقنعني فنيًا حتى الآن، لكنه قد يكون في حاجة لوقت من أجل التأقلم”.

وأفاد، بأن موديست ليس مقنعًا لجماهير الاهلي، لما لازال مطلوب منه الكثير، وقد يكون في حاجة لاكتمال لياقته البدنية، وهذا هو أسلوب النادي دائمًا عدم التعجل في الحكم على أي لاعب”.

واختتم البدري:” تأهل الاهلي عن الأهم، وسيواجه منافس صعب، وصن داونز في تطور مستمر، ومواجهاته السابقة دائمًا تكون صعبة لكن الفريق قادر على تحقيق نتيجة جيدة”.