سيد عبدالحفيظ: صن داونز قدم مباراة تكتيكية رائعة أمام بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أبدى سيد عبد الحفيظ، لاعب ومدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إعجابه بأداء فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أمام بترو أتلتيكو في ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وقال "عبد الحفيظ"، في لقائه عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الثلاثاء، إن صن داونز على المستوى التكتيكي قدم مباراة رائعة أمام بترو أتلتيكو، عكس أدائهم المعتاد وهو اللعب على المتعة، متابعًا: "دا اللي بنشوفه في الادوار الاقصائية اول ما طموح الفريق بيقل قبل نهائية المباراة بـ25 دقيقة بتلاقي الدوافع قلت بشكل كبير عكس البداية".

وأضاف، قائلًا: "صن داونز النهاردة قدر يحافظ على طريقة اللعب المتوازنة من بعد الطرد في الدقيقة 2 لحد نهاية المباراة.. الخطوط كانت متقاربة وفي أداء جماعي والكل في نصف الملعب دون اندفاعات وعشوائيات، والمباراة دي من أكثر اللقاءات التي أعجبتني تكتيكًا وتنظيميا لفريق صن داونز".

ويلاقي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل، 29 من شهر أكتوبر، والإياب يوم 1 نوفمبر القادم.