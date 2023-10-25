أحمد شوبير: أعصاب جماهير الأهلي اتشدت وانهارت بسبب الأداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

عقب الإعلامي أحمد شوبير، على أداء فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف دون رد، ويتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وقال "شوبير"، في برنامجه "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الثلاثاء، إن جماهير الأهلي تقبلت تعادل الفريق أمام سيمبا في تنزانيا بالرغم من إضاعة الكثير من الفرص للتهديف لكن الجماهير كانت "راضية"، متابعًا: "أنا مكنتش مبسوط من أداء الأهلي وقلقان وقلت أن الفريق هيتأهل بس لازم ياخد باله من مباراة العودة".

وأضاف أنه كالعادة لاعبو الأهلي يتفنون في إضاعة الفرص في مباراة الذهاب والعودة، انفرادات وتسديدات وعرضيات، أمام فريق لم يظهر إلى مرة وحيدة أمام الأهلي وسجل هدفًا.

وأكمل: "أعصاب جماهير الأهلي اتشدت وانهارت، الناس مش مصدقة، الأداء، لية شدة الاعصاب دي، لكن الأهلي ضمن 750 الف دولار بعد التأهل للمباراة القادمة أمام صن داونز محتاجة تركيز شديد".

ويلاقي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل، 29 من شهر أكتوبر، والإياب يوم 1 نوفمبر القادم.