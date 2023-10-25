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دوري أبطال آسيا.. النصر يفوز على الدحيل برباعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق النصر السعودى الفوز على الدحيل القطري، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

افتتح تاليسكا التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 25، ثم أحرز ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعدها سجل الهدف الثالث في الدقيقة 61، وقلص إسماعيل محمد الفارق للدحيل وسجل الهدف الأول في الدقيقة 63، ثم أحرز المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة 67.

لم يمر سوى دقائق وأحرز رونالدو الهدف الرابع للنصر، وفي الدقيقة 85 سجل مايكل أولونجا الهدف الثالث للدحيل.

يحتل النصر المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الدحيل المركز الثالث، برصيد 1 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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