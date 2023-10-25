تقارير إيطالية: تونالي أعترف بالمراهنة على مباريات الميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اعترف ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد بالمراهنة على مباريات إي سي ميلان خلال فترة وجوده مع الفريق الإيطالي. وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي إيطاليا".

ويجري الفريق القانوني لساندرو تونالي مناقشات مع السلطات الإيطالية من أجل إيقافه لمدة 10 أشهر فقط بعد أن اعترف بالمراهنة على المباريات التي شارك فيها.

ويتعاون تونالي في التحقيقات ويعمل فريقه القانوني على التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب بعد أن اعترف بالمراهنة على نادي ميلان للفوز بالمباريات في جلسة استماع في الاتحاد الإيطالي بتورينو.

وبدون تعاونه، قد يواجه تونالي عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب قواعد الفيفا.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل يونايتد بموسم 2023/24 قادما من إي سي ميلان الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 64 مليون يورو.