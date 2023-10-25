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"الأهلي ضد سيمبا".. نتائج مباريات أمس الثلاثاء 24 أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم 24 أكتوبر، حيث شهد الكثير من المباريات القوية والمليئة بالأهداف في ، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا والدوري الأفريقي، وجاءت نتائجها كالآتي:

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان ضد ريد بول - (2-1)

بايرن ميونخ ضد جالاتا سراي - (3-1)

ضد سبورتنج براجا - (2-1)

أرسنال ضد إشبيلية - (2-1)

مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن - (1-0)

نابولي ضد يونيون برلين - (1-0)

ريال سوسيداد ضد بنفيكا - (1-0)

لانس ضد آيندهوفن - (1-1)

الدوري الأفريقي

الأهلي ضد سيمبا - (1-1)

صن داونز ضد بترو اتليتكو - (0-0)

دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي ضد جوهور - (3-1)

أوراوا ضد بوهانغ ستيليرز - (0-2)

بانكوك جلاس ضد كاواساكي - (2-4)

ووهان ثري تاونز ضد هانوي - (2-1)

باختاكور ضد أهال - (3-0)

العين ضد الفيحاء - (4-1)

بيرسبوليس ضد استقلول - (2-0)

النصر ضد الدحيل - (4-3)

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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