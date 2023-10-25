"الأهلي ضد سيمبا".. نتائج مباريات أمس الثلاثاء 24 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
انتهت مباريات اليوم 24 أكتوبر، حيث شهد الكثير من المباريات القوية والمليئة بالأهداف في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا والدوري الأفريقي، وجاءت نتائجها كالآتي:
دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان ضد ريد بول - (2-1)
بايرن ميونخ ضد جالاتا سراي - (3-1)
ريال مدريد ضد سبورتنج براجا - (2-1)
أرسنال ضد إشبيلية - (2-1)
مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن - (1-0)
نابولي ضد يونيون برلين - (1-0)
ريال سوسيداد ضد بنفيكا - (1-0)
لانس ضد آيندهوفن - (1-1)
الدوري الأفريقي
الأهلي ضد سيمبا - (1-1)
صن داونز ضد بترو اتليتكو - (0-0)
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي ضد جوهور - (3-1)
أوراوا ضد بوهانغ ستيليرز - (0-2)
بانكوك جلاس ضد كاواساكي - (2-4)
ووهان ثري تاونز ضد هانوي - (2-1)
باختاكور ضد أهال - (3-0)
العين ضد الفيحاء - (4-1)
بيرسبوليس ضد استقلول - (2-0)
النصر ضد الدحيل - (4-3)