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مجلس الزمالك يرد على تهنئة الأهلي.. ويدعو الخطيب لزيارة الأبيض

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محمد اسماعيل - القاهرة - رد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تهنئة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب عقب فوزهم بانتخابات النادي الأبيض.

وكتب نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: تلقى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بكل الامتنان تهنئة النادي الأهلي بتولي المسئولية.

اضاف الزمالك: وقد عبر المجلس عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وقام بدعوته لزيارة نادي الزمالك تأكيدًا لقيم الروح ولما فيه لصالح المصرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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