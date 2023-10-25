مجلس الزمالك يرد على تهنئة الأهلي.. ويدعو الخطيب لزيارة الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - رد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تهنئة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب عقب فوزهم بانتخابات النادي الأبيض.

وكتب نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: تلقى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بكل الامتنان تهنئة النادي الأهلي بتولي المسئولية.

اضاف الزمالك: وقد عبر المجلس عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وقام بدعوته لزيارة نادي الزمالك تأكيدًا لقيم الروح الرياضية ولما فيه لصالح الرياضة المصرية.