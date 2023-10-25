حسام البدري: أداء الأهلي جرس إنذار للفريق قبل مواجهة صنداونز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، إنه كان قلقًا خلال لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني بعدما تلقت شباك الفريق الأحمر هدفًا، مؤكدًا أن محمود عبدالمنعم كهربا هو الأفضل لقيادة الهجوم منذ البداية على حساب أنتوني موديست.

وقال "البدري"، عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر قناة etc، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الزمنية بين الموسمين لم تكن كافية لإعداد الفريق وتصفية أذهان اللاعبين، لكن مستوى الأهلي لم يكن مقبولًا وجرس إنذار للجميع قبل مواجهة صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وأوضح أن كل مدرب له فلسفته الخاصة، وتغييرات مارسيل كولر دائمًا في المباريات قليلة ومتأخرة في الوقت، وهو ليس من هواة التغيير طالما الأمور تسير وتحقق أهدافه، ولا يقوم بالدفع بلاعبين آخرين إلا في حالة فوز الفريق بعدد وافر من الأهداف، ولكن هناك أوقات تستدعي تدخل المدرب خصوصًا أن النتيجة لم تكن جيدة.