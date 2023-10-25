تشافي: نركز الآن على مباراة شاختار وليس ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث تشافي مدرب نادي برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة شاختار ضمن مباريات دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، عن أهمية المباراة ومدى قوة فريق شاختار.

وقال مدرب برشلونة: "بالنسبة لنا، إنها مباراة مهمة جدا من أجل التأهل، والنقاط الثلاث أمام شاختار هي هدفنا".

وأضاف: "هذا هو دوري أبطال أوروبا، أكبر مسابقة للأندية، وبالنسبة لنا فإن الحصول على 9 نقاط من ثلاث مباريات أمر مهم للغاية، لا أحتاج إلى صرف انتباه أي لاعب عن مباراة السبت ضد ريال مدريد لأن دوري أبطال أوروبا يجعل الجميع منتبها".

وتابع: "نحن نركز على مباراة الأبطال لأنها لن تكون سهلة، شاختار فريق ديناميكي وقوي وأعتقد أنه يمكن أن يسبب لنا مشاكل ولا يمكننا أن نفقد تركيزنا".

وعن اللاعبين المصابين، أضاف تشافي: "ما زلت متفائلاً بأن بعضهم سيشارك في مباراة السبت ضد ريال مدريد".

واختتم: "لدينا الكثير من اللاعبين الغائبين لكن هذا ليس عذرا، الفريق يمكنه المنافسة ولعب كرة قدم والفوز، أسلوب اللعب لن يتغير على الإطلاق".