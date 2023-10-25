محمد رضا: منتخب الطائرة كله إمكانيات وكان ينقصه الترابط الجماعى

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد رضا، ليبرو فراعنة الطائرة، أن المنتخب طول عمره لديه لاعبون أصحاب إمكانيات كان ينقصها الترابط الجماعى.

وقال رضا خلال ندوة التكريم بـ"الخليج 365"، المدير الفني الإيطالى فلافيو ساهم بقوة في التجانس بين اللاعبين من الناحية الجماعية، مشيرا إلى أن شعوره بكونه أصبح لاعب أوليمبى إحساس لا يوصف.

وحضر إلى مقر ”الخليج 365” كل من: تامر بيبرس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ومعه اللاعبون، أحمد يوسف ومحمد عادل ومحمد رضا وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عسران.

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، منتخب الكرة الطائرة، وقدمت لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية. وأهدت علا الشافعى دروع التكريم إلى تامر بيبرس، تقديرا لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.