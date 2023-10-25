شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة الاتحاد القطرى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الاتحاد القطري لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين مصريين وهم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، عمر مسعد، خالد لبيب وياسين الشافعي.

من جانبه، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032 .

وأضاف دوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية، نرغب ى أن يكون البقاء أسهل من الدخول، لكننا لن نأخذ أى شيء على أنه أمر مسلم به".

وتابع، "هذا هو هدف جميع المشاركين، لا نريد أن نكون مجرد حدث واحد ثم نخرج مرة أخرى، يقوم فريق الاسكواش الأسترالي بعمل جيد حقًا ونأمل فى إقامة بعض الأحداث الأكبر هناك فى العام أو العامين المقبلين، مع وجود لوس أنجلوس في الأفق.