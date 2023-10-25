شكرا لقرائتكم خبر عن قميص لاعبى الأهلى يصل إلى 120 ألف جنيه خلال ساعة فى مزاد خيرى لصالح غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هبة راشد، المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال الخيرية، تبرع لاعبي الأهلي بقميص موقّع من جميع اللاعبين لصالح علاج المصابين في غزة، وأشارت هبة إلى أن ثمن القميص سيذهب لصالح علاج المصابين من قطاع غزة بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ المزاد بمبلغ قيمته ألفى جنيه، ووصل سعر قميص لاعبي الأهلي حتى الآن إلى 120 ألف جنيه مصري. وينتهي المزاد على قميص الأهلي بتوقيع جميع اللاعبين اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء.



تي شيرت النادي الاهلي

وكانت إدارة النادى الاهلى قد أعلنت قبل مواجهة سيمبا التنزاني عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة اليوم الثلاثاء، للتبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين، جاء ذلك بناءً على طلب النادى الأهلى الذى تقدم به لوزارة الصحة قبل أيام لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم حتى تقوم جماهير الأهلى التى ستحضر مباراة العودة أمام سيمبا التنزانى فى الدوري الأفريقى بالتبرع.

وأرسلت وزارة الصحة الموافقة وأكدت وجود السيارات المشار إليها لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلى فى التبرع للأشقاء ومساندتهم حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة.