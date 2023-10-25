شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصيد يتوج ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج ناشئو فريق نادي الصيد للكرة الطائرة ببطولة منطقة الجيزة، عقب فوزه على فريق وادى دجلة بنتيجة 3-0، فى ختام البطولة والتى أقيمت على ملاعب صيد الدقى، وجاء نادي 6 أكتوبر فى المركز الثاني ودجلة فى المركز الثالث.

وشهدت مراسم التتويج حضور المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي، والمهندس عماد الباهي رئيس منطقة الجيزة للكرة الطائرة، وأعضاء المنطقة، والمهندس عمرو الصادق نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي، ومساعديه الدكتور أحمد نبيه والدكتور محمد علي.

وضمت قائمة الفريق اللاعبين خالد عمرو سند، أحمد محمد حسين، عمر أحمد مختار، حازم محمد كمال، عمر مصطفى محمود، حسن أيمن محمود، ياسين مازن محمد، عمر محمد هشام، عبدالله احمد محمد، على صفوان، ادم محمد عبد الرؤف، بدر أحمد الرؤف، يوسف محمد رفعت، كريم محمد حسين، مصطفى محمد مصطفى، على طارق عبد المنعم، ياسين أحمد علي، فارس محمد، يوسف مطر، عبد الرحمن مختار، عمران أشرف.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من محمود غزال رئيس الجهاز، وجاسر نشأت مدير القطاع، وأحمد عبد الحليم مدرب الفريق، وجيلان فضل محلل تقني، ووائل حسين مدرب أحمال، ودكتور أحمد الزيات طبيب الفريق، وشعبان عبد الصبور المدير الإداري، وهاني عارف اداري القطاع، مسعد جمعة خدمات معاونة.