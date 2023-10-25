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مجلس الزمالك يشكر نظيره فى الأهلى ويدعوه لزيارة النادى

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القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على توجيه الشكر لـ النادي الأهلي بعد تولى مجلس الإدارة الجديد مسئولية القلعة البيضاء.

 

ونشر نادي الزمالك بيانًا رسيمًا عبر موقعه الإلكترونى الرسمى، ينص على: تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بكل الامتنان تهنئة النادى الأهلى بتولى المسئولية.

 

وقد عبر المجلس عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة، ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، ودعاه لزيارة مقر نادي الزمالك تأكيدا لقيم الروح ولما فيه صالح المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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