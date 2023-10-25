شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يشكر نظيره فى الأهلى ويدعوه لزيارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على توجيه الشكر لـ النادي الأهلي بعد تولى مجلس الإدارة الجديد مسئولية القلعة البيضاء.

ونشر نادي الزمالك بيانًا رسيمًا عبر موقعه الإلكترونى الرسمى، ينص على: تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بكل الامتنان تهنئة النادى الأهلى بتولى المسئولية.

وقد عبر المجلس عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة، ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، ودعاه لزيارة مقر نادي الزمالك تأكيدا لقيم الروح الرياضية ولما فيه صالح الرياضة المصرية.