شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: "شيلت الهم" بعد نجاحى فى الانتخابات بأعلى الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يمر حاليا بفترة صعبة للغاية، مشيرا إلى أن هناك ديونا كبيرة على النادي والمجلس الحالي سيعمل على إزالة كل الأزمات.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة: "بعد نجاح المجلس في الانتخابات شيلت الهم بعد حصولى على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة".

وتابع سليمان، هدف مجلس الإدارة الجديدة تقدم النادي وتحقيق أهداف وطموحات الجماهير، مشيرا إلى أن نادي الزمالك سيكون مختلفا عن السنوات الأخيرة، والإدارة الجديدة هدفها نجاح النادي في مختلف الألعاب وعلى جميع الأصعدة.