أحمد يوسف: خسارة الجزائر الدافع الأكبر فى مشوار تأهل الطائرة للأولمبياد

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد يوسف عفيفى، نجم منتخب الطائرة ، أن الخسارة من الجزائر في دور المجموعات في البطولة الأفريقية التي أقيمت في مصر سبتمبر الماضى وحصل الفراعنة على لقبها كان الدافع الأكبر في مشوار التأهل للأولمبياد والتفوق على تونس في التصنيف، في ظل إصرار تحقيق الفوز على المنتخب الجزائرى في نهائي المنافسة. وقال يوسف خلال ندوة التكريم بـ"الخليج 365"، إن نظلم البلاى أوف في الدورى الممتاز ساهم في زيادة شعبية الكرة الطائرة خلال الفترة الأخيرة وكان دافعا قويا للاعبين لتحسين الأداء.

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة حسم التأهل لأولمبياد باريس 2024 من خلال التفوق القارى على تونس بحصد بطولة أفريقيا ومن بعدها التفوق في التصنيف بالتصفيات التي اختتمت مؤخرا باليابان، لينتظر الإعلان الرسمي شهر يونيو القادم.

وحضر إلى مقر ”الخليج 365” كل من: تامر بيبرس عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ومعه اللاعبون، أحمد يوسف ومحمد عادل ومحمد رضا وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عسران.

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، منتخب الكرة الطائرة، وقدمت لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية. وأهدت علا الشافعى دروع التكريم إلى تامر بيبرس، تقديرا لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.