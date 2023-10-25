شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين ببلدية المحلة لاستكشاف الاتحاد قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق الاتحاد السكندري في الدوري، وأخرها مواجهة بلدية المحلة التي انتهت بالتعادل الإيجبي بهدفين لمثلهما في الدوري، وذلك لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وحرص جهاز المقاولون معالجة الأخطاء الدفاعية التى أثرت على الفريق في المباراة الماضية أمام زد، والتى انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما، حيث احتسب حكم اللقاء 4 ركلات جزاء على المقاولون العرب.

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين، حصدهما بعدما خاض 4 مباريات، حيث تعادل المقاولون في مباراتين وخسر مثلهما ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

من جهته أكد معتمد جمال، المدرب العام لنادي المقاولون العرب، أن فريقه احتسب ضده 4 ركلات جزاء فى مواجهة زد، منها ركلتان على الأقل فيهم شكوك، مشيرًا إلى أن مصطفى سعد ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، مما جعل هناك شعور بالظلم التحكيمي لوجود مجاملة للمنافس.

وأضاف جمال فى تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز الفني لفريق المقاولون يرى وجود بعض الأخطاء وسيعمل على إصلاحها خلال الفترة القادمة، مرجعاً سبب تراجع المستوى إلى أن هناك لاعبين رحلوا عن المقاولون مثل لويس إدوارد وعمر فايد وجون أوكلي.