أحمد سليمان: تلقيت اتصالات تهنئة من أعضاء مجلس الأهلي بعد نجاحى فى الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العلاقة ستستمر رائعة بين النادي الأهلي وأيضا الزمالك، مشيرا إلى أنهما ناديان كبيران ويمثلان مصر دائما.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة: "دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي أمر طبيعي، والعلاقة بين الناديين ستظل دائما جيدة ومثلا أعلى للجميع".

وتابع: "تلقيت اتصالات تهنئة من بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي بعد نجاحي في الانتخابات مباشرة".

وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على توجيه الشكر لـ النادي الأهلي بعد تولى مجلس الإدارة الجديد مسئولية القلعة البيضاء.

ونشر نادي الزمالك بيانًا رسيمًا عبر موقعه الإلكترونى الرسمى، ينص على: تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بكل الامتنان تهنئة النادى الأهلى بتولى المسئولية.

وقد عبر المجلس عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة، ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، ودعاه لزيارة مقر نادي الزمالك تأكيدا لقيم الروح الرياضية ولما فيه صالح الرياضة المصرية.