نصف نهائي الدوري الإفريقي.. تعرف على موعد مباراتيّ الأهلي وصن داونز

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في حسم بطاقة الترشح إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي على حساب سيمبا التنزاني، بقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين بعد التساوي في النتيجة.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيمبا ذهابًا بدار السلام بنتيجة 2-2، وبهدف لمثله في القاهرة وخطف تذكرة التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي.

كما تمكن صن داونز الجنوب إفريقي من التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون رد بمجموع لقائيّ الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء يوم 29 أكتوبر المقبل.

وستقام مواجهة الإياب بين الأهلي وصند داونز في القاهرة يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.