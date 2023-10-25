اخبار الرياضه

ريال مدريد يفوز بصعوبة على براجا

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يفوز بصعوبة على براجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على سبورتنج براجا البرتغالي بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الثالثة لمرحلة مجموعات .

وجاء هدفا ريال مدريد عن طريق رودريجو في الدقيقة 16وجود بلينجهام في الدقيقة 61، قبل أن يقلص ألفارو ديالو الفارق في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة خشونة متبادلة بين الفريقين، حيث ارتكب لاعبو ريال مدريد 10 مخالفات مقابل 7 لسبورتنج براجا، إلا أن حكم المباراة اكتفى بإشهار بطاقة صفراء واحدة حصل عليها إدواردو كمافينجا في الدقيقة 72.

وواصل ريال مدريد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 3 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني والذي فاز على يونيون برلين بهدف نظيف، فيما جاء براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا