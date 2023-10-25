شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفوز بصعوبة على براجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على سبورتنج براجا البرتغالي بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الثالثة لمرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدفا ريال مدريد عن طريق رودريجو في الدقيقة 16وجود بلينجهام في الدقيقة 61، قبل أن يقلص ألفارو ديالو الفارق في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة خشونة متبادلة بين الفريقين، حيث ارتكب لاعبو ريال مدريد 10 مخالفات مقابل 7 لسبورتنج براجا، إلا أن حكم المباراة اكتفى بإشهار بطاقة صفراء واحدة حصل عليها إدواردو كمافينجا في الدقيقة 72.

وواصل ريال مدريد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 3 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني والذي فاز على يونيون برلين بهدف نظيف، فيما جاء براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.