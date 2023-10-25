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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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مانشستر سيتي - فولهام

مانشستر سيتي - فولهام

نقدم موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره يونج بويز السويسري، في بطولة .

وسيلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره يونج بويز السويسري، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز

ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره يونج بويز على ستاد دي سويز بمدينة برن، في الجولة الثالثة ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”.

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وستنطلق مباراة يونج بويز ضد مانشستر سيتي، في تمام العاشرة مساءً غدا الأربعاء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويونج بويز ضد مانشستر سيتي

ستنقل مباراة يونج بويز السويسري ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sport HD.

وسيقوم بالتعليق على مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز المعلق الرياضي خالد الحدي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع امام يانج بويز

في حراسة المرمى:- إيدرسون.

خط الدفاع:- روبن دياش ، والكر ، أكانجي ، غفارديول.

في الوسط:- رودي ، غريليتش ، ألفاريز ، فيل فودين ، كوفاسيتش.

الهجوم:- هالاند.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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