يتأهب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، لمشاهدة المباراة المرتقبة لفريق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا ضد شاختار الأوكراني.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″،في التقرير التالي، موعد مباراة برشلونة ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا، والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

برشلونة يسير بخطوات ثابتة في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، حيث خاض مباراتين نجح في تحقيق الفوز خلالهم.

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موعد مباراة برشلونة ضد شاختار

ويفتتح ملعب مونتجويك الأولمبي، أبوابه لاستضافة مباراة برشلونة الإسباني ضد شاختار الأوكراني، اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وستقام مباراة برشلونة ضد شاختار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

ويحتل النادي الكتالوني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، فيما يقع شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وسيتم بث أحداث مباراة البارسا ضد شاختار عبر قناة beIN Sports HD 2، الناقل الحصري لمواجهات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام شاختار

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: جافي، روميو، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، فيران توريس.